打擊詐騙行動拘210人　總損失高達3.3億元

新界北總區執法部門在2023年錄得9,497宗騙案，較2022年同期上升超過一半，當中投資和求職騙案的損失金額高達9.7億港元，而受害人當中，有超過4成半人的年齡是介乎21至40歲，反映年輕人是騙案的「脆弱族群」。

鑑於騙案數字持續上升，該區執法部門在今年3月20日至4月2日展開代號「馭浪」行動，突擊搜查全港151個處所，以涉嫌「詐騙」及「洗黑錢」等罪拘捕138男72女(15至80歲)。被捕人士牽涉152宗本地案件，損失總金額高達3.3億港元，而他們處理的犯罪得益逾4,000萬港元，人員已阻截317萬港元的款項轉移，另於行動時搜獲銀行文件、提款卡和手機等證物。

被捕人士當中，有2男1女被控以「洗黑錢」罪，案件已於3月30日上午在九龍城裁判法院提堂。其餘各人則已獲准保釋候查，須於4月下旬報到。

調查人員表示，今次行動中，投資騙案的最高損失金額大約3,200萬港元。大部分受害人誤以為認識投資專家，然後透過網上畫面或手機程式，見到回報不停增加，受害人以為「執到寶」，於是繼續增大注碼，結果進一步落入騙徒的數字陷阱，直至程式失效或騙徒去如黃鶴，方知受騙。求職騙案方面，騙徒會聲稱經網上購買商品，可以協助商家刺激銷量，藉此帶來利潤，從而引誘受害人聯同朋友投入更多資金，其中單一案件的最高損失金額為375萬港元。

另外，被捕人士包括2男1女未成年人士，他們年僅15至16歲。該部門發現，犯罪集團會透過線上遊戲、網上交朋友等方式接觸年輕人，再利用他們想「搵快錢」的心態，以1、2千港元的報酬，利誘他們收取犯罪得益。人員表示，無論年紀大小，借戶口予他人使用均需要負上刑責，希望家人可以多加留意子女在網上結交了甚麼人，以及教導他們好好保護個人及戶口資料，避免不法之徒乘虛而入。