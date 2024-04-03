花見大館芳蹤快閃3日　設插花及木雕工作坊　活動過後供市民領養

一年一度的春日盛事「花見大館2024」將在明日（4日）起至4月7日在大館舉行，大館每日開放時間為上午8時至晚上11時。屆時，大館內有各類花卉市集，繁花似錦外還有各種特色小食、飲品攤位可供市民選購，為市民、遊客帶來不一樣的春日氣氛。大館方面表示，今年的花藝市集將以自然、教育及可持續發展為主題，更邀請本地品牌為社區帶來更豐富多彩的自然空間。訪客可參加不同主題的工作坊，學習關於插花、木雕的基礎知識，並有機會親手製作屬於自己的獨特藝術品。

大館表示，今年會有多個精選本地品牌參與「花見大館」，帶來多種緊扣自然及可持續發展理念的花草植物及生活用品。有本地品牌推出的以季節限定的有機蔬果紮成「花束」，讓遊客感受一分耕耘一分收穫。品牌利用種子和樹枝設計出不同的工藝品，推崇再生綠色智慧。

今年的「花見大館」以環保、可持續發展為主題，處處可體現環境保護的創意與概念。例如市集攤位是使用竹林打造，活動過後將會開放所有盛開的花卉和植物給市民領養，讓美麗的園藝裝飾不會因活動結束而被棄置造成浪費。屆時，市民可通過領養服務將心儀的植物帶回家種植，將大自然氣氛延續到家，但數量有限，先到先得。

除了觀賞、購買特色植物，市民亦可親身參與到特色植物、工藝品的製作當中。多個工作室屆時會帶來4個工作坊，包括3個插花和1個木雕工作坊。工作室會帶領市民製作屬於自己的藝術花瓶，或跟隨花藝師學習探討插畫技巧製作獨一無二的春季花籃。若參與者意猶未盡，還可參與「香港葉皿木雕體驗」雕刻出以本地樹葉為形態的木碟。