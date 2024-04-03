2月零售業銷貨總額錄338億元　按年增幅僅1.9%

政府統計處今日(3日)發表最新的零售業銷貨額數字顯示，今年2月的零售業總銷貨價值的臨時估計為338億港元，按年升1.9%，與2023年同期比較，今年首兩個月合計的零售業總銷貨價值僅升1.4%。港府形容升幅輕微，展望旅遊業在盛事下進一步恢復並惠及零售業，但指市民和旅客的消費模式轉變會繼續帶來挑戰。

按零售商類別分析，今年首兩個月合計的銷貨額與2023年同期比較，藥物及化妝品升幅最高，達21.7%；其次為書報、文具及禮品，升20.1%；其他未分類消費品升10.7%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物上升8.8%；服裝亦上升7.8%，鞋類、有關製品及其他衣物配件亦增4.8%，傢具及固定裝置則升2.9%。

不過，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值下跌25.1%；其次為中藥，下跌21.9%；燃料跌14.5%；汽車及汽車零件則下跌9.9%；以及眼鏡店下跌9.4%。

港府展望，隨着接待能力繼續恢復和舉辦更多盛事，預期訪港旅遊業將進一步恢復並惠及零售業。住戶收入增加及政府提振消費氣氛的措施也應提供支持，儘管市民和旅客的消費模式轉變會繼續帶來挑戰。

統計處補充，零售業於每年首兩個月的銷貨額一般會受農曆新年時間的影響而較為波動，在該節日前本地市場錄得的消費開支通常處於季節性高位。由於今年農曆新年在2月10日，但上年則在1月22日，因此在作出按年比較時，把1月及2月的零售業銷貨額數字合併分析會較為合適。