趁事主瞓着　港婦按摩店偷手機被捕

澳門發生兩宗盜竊案，2人被捕，包括1名香港婦人及1名內地男子。他們在上月底分別涉嫌盜竊他人的手提電話及銀包。兩人被捕後均供認犯案。當地執法部門落案控以「盜竊」罪。兩案已移送檢察院偵辦。

首案被捕香港婦人姓鄺，約50歲，報稱清潔工。事發於本周日(3月31日)，內地男事主在新口岸某按摩店的梳化休息時睡着，醒來時發現失去原放在梳化、價值5,000元人民幣(約5,400港元)的手提電話，懷疑遭人偷去，同日中午報案追究。經執法人員調查，於案發當日下午約3時在按摩店附近一處街道拘捕涉案鄺婦。經查問，有人供認犯案，當時其也在按摩店休息，期間看見事主睡着，伺機偷去有關電話，鄺婦隨後向人員交還贓物。

另一宗案件被捕內地男子姓張，約40歲，報稱裝修工人。澳門男事主本周日在新口岸仙德麗街某酒店遭人偷去斜孭袋內的銀包，報稱損失1,200澳門元，報案追究。經調查，在周一(4月1日)在上海街拘捕涉案張某。經查問，有人供認因賭博輸光而犯案，案發當日偷取事主的銀包，將銀包內現金取走，並將銀包丟棄在友誼大馬路一處垃圾筒。所得贓款全用於賭博並輸光。