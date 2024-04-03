三附例將刊憲　機場新增一羈留室供遣返及訊問之用

政府加強對違反入境條例人士的執法工作，後日(5日)會將三套附屬法例刊憲，分別是《2024年入境（羈留地點）（修訂）令》、《2024年入境事務隊（指定地方）（修訂）令》及《2024年入境事務隊（被羈留者的待遇）（修訂）令》，並於10日提交立法會。附例主要是機場設立多一個羈留室，並將目前應用於馬頭角羈留中心的羈留待遇規則，適用於入境處新總部的羈留中心。

位於將軍澳的新入境事務處總部已於去年第三季竣工，相關辦公室和設施今年分階段搬遷到新總部。新總部設有一個羈留中心，會取代現時位於馬頭角道政府合署的馬頭角羈留中心。此外，入境處會在機場內設立多一個羈留所，供短期羈留等候訊問、研訊、准許或拒絕准許入境的決定或在被拒絕入境後等候被遣離的人士。

因應新設施等相關變動，政府須修訂《入境事務隊（被羈留者的待遇）令》（第331C章）的附表，並定於今年底廢除對馬頭角羈留中心在上述三條附屬法例中的提述。

政府指，附屬法例將於本月10日提交立法會進行先訂立後審議的程序，並預計於5月31日（除廢除對馬頭角羈留中心的提述）及12月2日（只限廢除對馬頭角羈留中心的提述）生效。