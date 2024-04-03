DSE首設內地試場　考評局強調公平公開　保密點對點運送試卷

香港中學文憑試（DSE）開考在即，今屆首設內地試場，有約110人應試，兩間與考學校的試場將與本地考生在同一時間應考。考評局主席容永祺表示高度重視內地試場安排，已嚴格審視兩所考場試點學校的籌備工作，包括試卷保管和運送措施、考場設置，以及委派考務人員等，強調會絕對公平、公開及公正，並與香港試場一致。他又指已就試卷運送等進行多次預演，過程中絕對安全及保密，在保安人員陪同下運送到試場，試題在開考前會鎖於保安室的夾萬之內，並24小時由保安和閉路電視監察，完成後亦會確保試卷安全運送回港，而內地考場中亦有豐監考經驗的考評局職員參與。

今屆DSE全面啟用公開考試支援系統（PESS2），考生須以「報到易」應用程式進行簽到。考評局秘書長魏向東指出，新系統有助考生更找到考場、座位，報到亦更簡單，監考員毋須再逐個考生核對身份。他提醒尚未下載「報到易」應用程式的考生盡快下載，用熟習應用程式的操作，若然遇上手機無電、丟失電話等突發情況，考生亦不用擔心，現場的考務人員亦可幫助考生進行簽到。若然系統在開考時失靈，考場亦早有預備，可以紙本方式為考生登記。

考評局表示，今屆DSE有約5萬名考生應考，其中約4.3萬名為學校考生，約7千名為自修生。魏向東表示今屆DSE筆試由4月9日開始，至5月4日結束，橫跨4星期，他指疫情緩和後可以更長的時間應考，考生最多亦只連續應考4日，並且不會再有上下午考不同科的情況，希望考生可更輕鬆應考。

而今年的一般試場學校數目與去年一樣維持437個，禮堂試場及課室試場則分別由553個及582個下減至447個及97個，魏向東解釋指疫後復常，考試時毋須再維持社交距離，固不用預備額外試場。另外，今年共有約4千宗特別考試安排申請，將設立約420個特別試場與原校試場。