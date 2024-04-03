零售商戶難生存　生意下跌料挫40%　部分遭業主雙位數加租

2月零售銷售升幅放緩下，零售管理協會近日向會員發問卷調查，涉及3,800間店舖，發現逾70%業界預計3、4月生意繼續疲弱，最差按年挫達40%。協會又透露不少業主已要求加租，令商戶內憂外患下更難生存，促業主在香港較困難的階段下共度時艱。

零售管理協會主席謝邱安儀表示，逾70%零售業界預料在3月的生意會按年下跌，尤其專做遊客的商戶，最嚴重按年跌40%，復活節假期亦由於港人外遊及北上、內地並非假期下，消費氣氛疲弱，僅部分售賣冷氣機、風扇等消暑商戶在熱天下受惠，近80%商戶稱生意較去年復活節差，尤其售賣化妝品、個人護理產品，以及鐘錶珠寶商戶因金價處於高位，客人寧等待金價回落而延遲消費。協會相信情況在4月持續。

不過謝太指出，會員反映業主在市道不振下仍加租，部分在去年第3季已開，大部分加幅為雙位數，甚至加租30%，而很多尚未加租店舖亦獲悉將加租平均14%。她強調，市場環境疲弱、零售情況仍不明朗下，業主再加租只會令零售業更難生存，許多商戶已宣布結業或減舖，促業主與業界共度時艱。