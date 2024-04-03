洪水橋黑漢持棍撻朵兇司機　再拘一女子共3人落網

執法人員早前留意到一網上片段，片段中一輛私家車在洪水橋田廈路田心村對開，被另一輛私家車攔截，一名男子落車與被攔截的私家車男司機就駕駛態度起爭執，期間懷疑自稱三合會成員，並手持攻擊性武器。人員先於本周一(4月1日)拘捕2名男子，經進一步調查後，於今日(3日)下午約5時在屯門區，以涉嫌「自稱三合會成員」及「藏有攻擊性武器」拘捕一名姓岑(29歲)女子，她現正被扣留調查。

案發於上周六(3月30日)凌晨，洪水橋田廈路田心村對開，一名踢拖男子疑不滿其友人駕車期間，遭一輛私家車尾隨緊貼，其後與司機爭吵，更自稱三合會成員，並持鐵棍揮舞，喝令對方向其友人道歉，最終司機駕車離去。

人員經調查後，本周一在天水圍區拘捕一名42歲男子，涉嫌「身為三合會社團成員」，他已獲准保釋候查，須於5月上旬報到。同日晚上約11時，人員再在元朗區拘捕一名38歲男子，他已被暫控一項「自稱三合會成員」罪、一項「藏有攻擊性武器」罪、一項「停牌期間駕駛」罪及一項「駕駛時沒有有效第三責任保險」罪，案件今日(3日)上午在屯門裁判法院提堂後，案件押後至5月3日再訊。