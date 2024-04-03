海濱委員會今開會討論如何提升海濱經濟　擬重推美食車

隨著維港兩岸的海濱地帶陸續駁通，巿民對海濱設施的期望亦日益提高。海濱事務委員會今日（3日）召開會議，討論在合適海濱地點以短、中、長期來試行引進餐飲、零售和娛樂等商業設施。會議上有聲音認為，本港的營商環境已經轉變，建議當局要多諮詢操作層面的意見，況且做生意，許多人都傾向在核心區域，而非海濱，加上海濱空間有限，未必有足夠空間容納大型餐廳，無人想見海濱出現「吉舖」。另外，亦有人主張借鑑西九文化區的經驗，在海濱試行優化版美食車計劃。主席吳永順認為，在海濱推出美食車，就必需注重機動性，以減少位置上的規限。

有關海濱擬設立的短期措施，是打算在維港兩岸設立智能化售賣貨設施，提供大眾化的小食和飲品。為了吸引遊客，每個販賣設施都經過專門設計的外觀。中期方面，在可行情況下把餐飲視作恒常設施，例如興建中的東區走廊下的行人板道，已預留餐廳位置和固定的小食亭，又有電力設施以支援流動式經營。長遠而言，是在近海邊的項目，引入較有規模的餐飲娛樂零售經營。

非官方委員何文堯，認為在海濱實施餐飲要面對許多挑戰，除了要符合消防和食環要求，還要解決漫長炎夏，如何吸引巿民到海濱消遣。他說思維上應打破傳統的餐飲經營框架，不妨嘗試外送形成，建議在海濱設立一些pick-up points ，方便送遞和收取食物，但海濱場地亦要有足夠的枱和椅，確保巿民在海濱享用美食。另一方面，食品質素亦相當重要。他說上次同主席光顧灣仔活動空間的小食，發覺魚蛋「好唔得」，相信巿民幫襯一次就不會回頭。

另一位非官方委員梁剛銳，亦指巿民要在海濱享受美食，重要的是「有瓦遮頭」，即使是智能化售賣亦不例外。他認為食物質素好重要，而墟巿形式的檔販，所售食品好多都是來自同一供應商，質素相當平庸。

委員會主席吳永順解釋，所謂智能化售賣非一般的汽水機，除了提特別飲食，還是可供巿民打卡的藝術裝置。至於會上提及的美食車元素，他說應吸收過去經驗、減少規限，讓其發揮機動。他說過去要求美食車停泊指定地點的做法，是等待顧客來幫襯，反觀流動雪糕車，則是因應顧客而靈活改變地點，做法值得參考。他又強調海濱發展目的不是刻意吸引遊客，主要是方便巿民使用，其實只要做到當地巿民喜歡，自然有遊客前來。