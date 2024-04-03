37歲男接觸野生猴子被襲　染猴疱疹危殆　屬港首宗病例

37歲被野生猴子襲擊的男人神智不清下被送往仁濟醫院急症室。

一名男子2月在金山郊野公園接觸野生猴子時遭襲擊，上月發燒、昏迷，證實感染人類感染B病毒(又稱猴疱疹病毒)。衞生防護中心指這是中心接獲的首宗個案。男子情況危殆，中心提醒市民應避免觸摸或餵飼野生猴子，以減低感染病毒的風險。

該名37歲男子過往健康良好，3月21日因發燒及神智不清被送往仁濟醫院急症室，入院後需接受深切治療，情況危殆。病人的腦脊液樣本今日(3日)經檢測後證實對B病毒呈陽性反應。

根據病人家屬提供的資料及初步調查，病人於2月下旬曾到訪金山郊野公園，期間曾接觸野生猴子，並曾被猴子襲擊受傷。流行病學調查仍在進行中。中心表示，今次是中心錄得的首宗人類感染B病毒病例，惟此類個案曾於其他地方如美國、加拿大、內地及日本發生，主要由猴子咬傷或抓傷而引起，而人傳人情況非常罕見。中心呼籲市民應避免觸摸或餵飼野生猴子。

發言人補充，B病毒可自然存在於獼猴的唾液、尿液及糞便等，而獼猴是香港常見的一種野生猴子。受感染的人最初會出現流感樣病徵，並可能演變為中樞神經系統感染。