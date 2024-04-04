出發前7日內目的地地震　保險界稱已購旅保巿民大部分可以受保

台灣花蓮對開海域昨日（3日）上午7時58分左右發生大地震，期間多地發生劇烈搖晃，截至今日(4日)上午8時，本港入境處共接獲34名身在台灣港人求助，均身處安全地方。旅行團方面，香港旅遊業議會昨日指有30多個團、共約900人在台灣，宜蘭有兩、三團，暫時無收到求助。香港保險業聯會行政總監劉佩玲今日在電台節目表示，巿民若買了旅遊保險，在出發前7日內目的地發生地震，大部分可以受保，若地震後兩個月才出發，則未必屬受保範圍。

她又稱，若地震後才購買旅遊保險並繼續行程，保障將不包括地震帶來的影響。為免影響受保範圍，市民在出發前應盡早購買旅遊保險，遇有地震可就取消或提早結束行程，又或行程因交通受影響等等提出索償。

另外，東瀛遊執行董事禤國全在同一個電台節目表示，現時公司有11個旅行團共約300名團友在台北、台南、台中、宜蘭等地，全部安全，會繼續原有行程。他續稱，本月16日會有旅行團前往花蓮，而4、5月有6團，會密切留意當地情況，考慮有否需要改變行程。他又提到日本昨日曾對沖繩本島等地發出海嘯警告，期間一個涉及過千人的大型郵輪團受影響，團友原定當日上午11時在石垣登岸觀光，船長遂將郵輪改駛往較安全的深水區，延至昨日下午1時登岸，團友繼續行程，並將於明日回港。