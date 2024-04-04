移民潮下另類需求　有殯儀業界為離港市民提供「代客掃墓」服務

近年不少港人移居外地，殯儀業界表示，近年將先人骨殖或骨灰移送到國外的個案增加，有業界更為移民港人提供「代客掃墓」的服務。從事殯儀運輸行業逾20年的梁偉強表示，受移民潮影響，近年運送骨殖及骨灰的個案較過去增加近一倍，目的地主要為英國、加拿大、澳洲等港人熱門移民地；他又舉例，英國過去每月大約只有2至3宗相關個案，但近年不論出入口，每月至少都有5至6宗。

運送骨灰出入香港均毋須向政府申請，若涉及運送遺體離港，則必須先向當局出示當地墳場的埋葬文件等。梁指申請領取遺體或骨灰時，需確保證件齊全，其後便會安排機位，並協助預訂目的地座位；如涉及遺體轉移，便要安排防腐等工序；而收費則取決於目的地，但通常至少都要10萬港元以上。

不過亦有部分移民港人不會帶走先人骨殖或骨灰，故有殯葬業人士推出「代客掃墓」，在收到委託後，便帶上祭品前往拜祭，過程中亦會錄影，以讓委託人安心。提供服務的鄭梓樂表示，最初推出服務是因為收到慈善組織的請求，指有長者因行動不便以沒有子女而拜山有困難，故原先服務是義務性質，直至後來發現，在移民浪潮下，對服務的需求愈來愈大，所以決定為有經濟能力的人提供該收費服務。

入境事務處的數字顯示，2020年至2022年間，合共簽發約1,400張許可證，容許將屍體移離香港，去年截至3月底，亦簽發了125張許可證。