旅發局料今年4500萬人次訪港　議員質疑無力推回高峰憂推廣白做

立法會經濟事務委員會討論旅發局未來一年的工作，預測今年訪港旅客會達約4,500萬人次。委員會委員、議員林筱魯今日（4日）出席電台節目時直言擔心旅發局的推廣工作都是「白做」，他指出香港以往的旅客高峰6,500萬人次，而且現時旅客的消費更跌至每人5,800港元，但旅發局只以4,500萬人次為目標，擔心當局無能力將香港推回高峰。

他續指，當局所發出的信息都令人感到旅遊業會停滯不前，例如維港將籌辦無人機及煙火活動都是免費觀賞，很可能只吸引內地即日旅客，觀看後就即時返回內地，無助提高過夜旅客。他形容維港是香港最主要的廣告板，可以推動商業活動，帶動一般旅客外，更可讓商界借此為背景做品牌的定位，認為當局日後應從這方面作多思考。

林筱魯又認為香港的服務水平最令人擔心，更是爭取高消費旅客來港的一大阻力，當中包括人手及整體培訓愈來愈弱。他指旅發局推動禮貌活動只一種說法，政府應與飲食業及旅遊業溝通，重新做好培訓，亦有需要應引入外地的服務資源。他舉例指出，以往酒店業不只有內地服務員，部分更來自海外，又稱有一段時間多韓國人來港，花園街檔主幾個月都識韓文，要多向這方面思考。

航空運力能否在年底回復百分百成為一大疑慮，林筱魯直指政府對此的回應軟弱無力，相信恢復運力不能只依靠本地航空公司，外地航空公司亦十分重要，惟當他們有運力時，是否仍選擇來港是另一件事，建議當局應多向外地的航空公司爭取。

另一委員議員周文港亦表示，本港未來要多爭取外省客來港，認為可將哈爾濱這類大省市加入自由行當中，他認為自由行的影響力已大過旅行團，內地自媒體亦較傳統宣傳重要，當局應好好運用。他亦讚揚旅發局有聆聽意見，在內地社交平台做短片，並邀請內地知名博主來港旅遊，但他亦指出旅發局的關注只有3.6萬個，認為他們可能是不懂得做，建議旅發局或要聘請內地專業團隊協助催谷人氣。