T4主幹路造價急升惹爭議　政府重申興建刻不容緩

運輸及物流局上月在一片爭議聲中，暫時撤回沙田T4主幹路工程的71.6億元撥款申請。當局今日(4日)在社交網站重申，興建T4刻不容緩，磋砣只會令當區居民再次失望，局方會繼續積極解說，希望得到立法會及市民的支持，讓T4盡快展開，令沙田和馬鞍山現時及未來的擠塞情況得以適切合時的解決。

當局表示，若撥款申請獲立法會通過，T4主幹路項目預計可以6年內落成，除可即時釋放大埔公路沙田段的容車量，亦能有效解決現時沙田、火炭、石門、馬鞍山等地區內的交通問題。屆時繁忙時間往來馬鞍山市中心與城門隧道公路或青沙公路的行車時間，將由約20分鐘減至約12分鐘。若沒有T4號主幹路，當局預期沙田及馬鞍山的交通情況將持續惡化，甚至堵塞新界東的交通網絡，嚴重者車龍可由新城市廣場擠塞至沙田馬場，長達2至3公里。

當局又指，有人關注到推展T4主幹路是否有效運用公帑，並提出以周邊的項目例如沙田繞道，或是擴闊沙田污水處理廠側的T6橋取代。但當局指出，沙田繞道和擴闊T6橋的功能不同，而且兩個項目尚在規劃階段，尤其沙田繞道全長15公里的地下隧道，是現時香港最長的屯赤隧道的約3倍，還需小心勘查研究，興建難度及所需時間絕不能低估，強調「遠水不能救近火」，興建T4刻不容緩。

沙田T4主幹路2004年首次估算造價約6億港元，到2006年再估算為11億港元，政府其後聽取地區意見修改工程內容，包括建一條長約2.3公里的雙程雙線主幹路及支路，接駁城門隧道公路、青沙公路與沙田路等，最新造價大升，估算約71.6億港元，較2006年貴逾5倍，引起爭議。運輸及物流局原定上月22日，就項目向立法會財務委員會申請撥款，惟會議前一天局方致函財委會主席暫撤申請。