男子接觸野猴遇襲染B病毒　山客聞訊持杖傍身　與猴子保持距離

一名曾在金山郊野公園接觸野生猴子時遭襲擊的37歲男子，感染人類B病毒，即猴疱疹病毒個案，早前正於仁濟醫院深切治療部留醫，情況危殆，衞生防護中心仍正進行相關流行病學調查。東網記者今早(4日)10時許再到金山郊野公園一帶視察，發現仍有不少人士行山。期間有少女被猴子跟蹤，受驚逃入草叢，需由同行女友人接走；此外有市民表示得悉事件後會提高警覺，與猴子保持適當距離；更有市民自備行山杖預防被猴子襲擊。

市民潘先生表示不擔心，坦言「唔好有食物，唔好一路行住食嘢，只要你唔搞佢哋（猴子），佢都唔會搞你」，不過他隨身亦會佩備行山杖，皆因一方面可支撐行山，另一方面亦可用來防止被猴子襲擊，可謂雙重保障。他又透露，定時定候都會有市民到來向猴子餵食，即使多番提醒亦無補於事，「通常都係上咗年紀嘅多，拎啲食剩嘅麵包嚟餵」，故認為這正是猴子會主動騷擾市民的主因。

侯生一家五口表示，第一次到金山郊野公園行山，得悉事件後已提高警覺，譬如拍照時會盡量與猴子保持適當距離，甚或行山時不會帶食物，以免引起猴子注意。至於其身旁的妻子亦同意，只要市民不是主動觸碰猴子，相信猴子亦不會主動襲擊市民。

港大感染及傳染病中心總監何栢良形容B病毒感染人類是極之罕見，自1932年發現猴疱疹病毒至今，全球只有大約50宗個案，約40%患者死亡，內地在2021年亦曾有1宗個案。他說，B病毒在獼猴身上很常見，但染病獼猴一般沒有病徵，自行康復後病毒依然會潛伏在體內；直至獼猴不適發病時，病毒便會存在於其分泌物，包括口水、尿液及糞便；故人類若被獼猴咬傷或抓傷，就有機會受到感染。

何指，身體一旦有傷口或破損，若在接觸獼猴時感染B病毒，病毒可於約5分鐘後進入人體細胞，故盡可能要於5分鐘內清洗傷口，並以潔淨清水連續清洗15分鐘，以減低感染病毒後出現嚴重併發症如腦炎等風險；否則B病毒一旦進入細胞及神經系統，便會經過神經線進入中樞神經，引起嚴重腦炎；當腦部細胞受破壞，死亡率高達80%。

感染及傳染病科醫生曾祈殷表示，猴疱疹病毒一旦進入中樞神經系統，致命率可高達80%。感染者如未有及時接受抗病毒治療，可引致腦炎和脊髓炎。曾又說，猴疱疹病毒一般傳播途徑主要是透過接觸猴子體液，包括唾液、鼻涕、尿液、糞便等，故如被猴子咬傷或抓傷，或被其體液濺中黏膜，例如眼睛、口腔或鼻腔，都有機會受到感染。

曾續指，猴疱疹病毒的潛伏期一般是5到21天，最長可達5星期。早期症狀包括發燒、肌肉疼痛等，類似感冒症狀；如被猴子咬傷或抓傷，傷口附近可能會出現麻痹、疼痛、紅疹或水泡，附近淋巴亦可能會腫脹；如病毒進入神經系統，就會引起頭痛、精神不振，甚至會神志不清、抽筋或腦癇。

他提醒市民要與野生猴子保持距離，切勿餵食；如遇到猴子襲擊，應盡快清洗傷口，並前往最近的急症室求醫。至於醫護人員則可以處方14天的預防性藥物，但在嚴重的情況下，便可能需要靜脈注射抗病毒藥物。