與假期相近掃墓人流較往年少　祭品加價1成　市民：傳統點都要買

今日(4日)清明節天氣炎熱且烏雲密佈，仍無礙一眾孝子賢孫上山掃墓。今早約10時，東網記者到鑽石山墳場外視察。墳場外熙來攘往，大量市民攜同鮮花、祭品上山。不過可能因今年的清明節與在復活節長假及周末之間，掃墓人流分散，有市民指今年拜山人士較往年少，又稱祭品「每年都貴幾十蚊」大約1成，不過因應傳統仍然會買。

顏生顏太每年都會上山拜祭，表示現時祭品愈來愈貴，比如一個衣包以前只需80港元，今次要近120港元，認為祭品會愈來愈貴，但亦笑言「傳統點都要做，不計成本」。與家人前來掃墓的市民成先生亦指，今年買祭品較往年貴約1成，認為是受到通脹影響，又表示自己以往不會在清明節正日掃墓，今年正日來到，所以覺得人流多。

另一位市民黃女士就認為祭品價錢及人流與往年相近，以往覺得新潮祭品特別，如紙扎手機等，所以花費500多港元，而今年只用400港元買普通祭品。有市民就認為相較以往「逼到行唔到」的情況，今年人流已經算少。以前由山上車站已經水洩不通，燒祭品的煙亦會「大到睇唔到野」，今年就沒有這種情況。