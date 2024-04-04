港鐵尖沙咀站附近路軌現裂縫　議員質疑收車後未有全部檢查

港鐵尖沙咀站附近路軌今晨(4日)發現出現裂縫，經臨時修復後，列車駛經佐敦站至尖沙咀站路段時仍需慢駛，荃灣綫整體行車時間預計需要額外3至5分鐘。有議員指，港鐵理應可用超聲波等技術發現路軌問題，質疑港鐵每日收車後未有檢查全部路軌，建議港鐵加派檢查人手。

議員田北辰指出，是次事故涉及尖沙咀路軌一個道岔燒焊位有裂紋，維修人員須用夾板夾實相關路段，到收車時再作維修。他估計，路軌裂紋不小，才令港鐵早上發現信號系統取電不穩定，揭發路軌問題。 他續指，港鐵維修人員理應可利用超聲波等技術，發現路軌問題，質疑港鐵未必每日收車後檢查全部路軌，建議港鐵可考慮加派人手檢查路軌。

議員張欣宇表示，據他了解，今次事故涉及路軌斷裂，由於相關情況亦會影響信號系統運作，因此列車需要慢駛，並需額外的車務人員協助行車。被問到保養人員日常檢查是否可以及早偵測路軌斷裂，他認為難以一概而論，港鐵日常收車檢查可以排除大部分的路軌問題，但目前技術難以百分百測試到材料表現，要事後調查才能確定日常檢查有否疏漏。