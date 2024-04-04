市民減少燒祭品　紙紮店銷情未見起色　成本增但「唔敢加價」

清明時節有燒紙祭品祭祀先人的傳統。不過近年市道蕭條，連買祭品可能都要「慳啲使」。有紙紮鋪就表示市民開始少買祭品，生意自疫情後未見起色，又指成本有微增但「唔敢加價」，怕增加市民負擔。

經營紙紮店的李先生指今年生意與去年相若，而祭品價錢亦一樣。他坦言，即使來貨成本有上升，亦不敢加價，因為現時環境差，怕會增加市民經濟壓力。另外，往年常見呼應時下議題的特色祭品，他就表示今年「冇乜特別」，因為過去幾年已經推出林林總總的祭品，今年的款式只是稍微改良，而且祭祀始終是莊重儀式，怕太花巧對先人有失尊重。

另一間紙紮舖的陳先生亦指，生意額與去年相差無幾，較多人買衣物類祭品。有市民就指今年祭品加價近1成，他表示市民減少燒祭品，令他們即使來貨價上升亦未敢加價，稱「依家都咁樣，仲點加價，加咗都冇人買啦」。他們就推出整袋摺好的附薦袋和裝有全套衣物及飾物的衣包，望吸引客人。談及新款特色祭品，他就指，市民愈燒愈少，以往「買成千蚊都有」，現在只肯花費一、二百港元左右。