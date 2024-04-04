垃圾徵費試點力數實施困難重重　呻影響日常工作及指定袋設計差

垃圾徵費「先行先試」踏入第4天，多個試點參與者分別向環境保護署反映所面對的困難，涉及人手不足及增加經營成本等，亦有持份者期望改善指定垃圾袋的設計，例如加長垃圾袋長度等。港府指會認真考慮收集到的結果，意見和試行的經驗，再務實部署下一步的工作。

環境及生態局今日(4日)在社交平台表示，環保署署長徐浩光在過去兩日到訪「先行先試」的試點處所，柴灣連翠邨物業管理人員反映居民已開始使用指定袋棄置垃圾，但需調配額外員工協助處理違規垃圾，擔心影響其他日常工作，需要減少公共地方的清潔次數。大埔新達廣場和屯門卓爾廣場的前線人員則反映，兩款較大容量的指定袋(240公升及660公升)設計有問題，期望能加長垃圾袋、袋口加設粗帶或索帶方便紮起。商場亦希望署方提供更妥善處理發泡膠箱的方法。針對部分商戶指所收到的指定袋容量不合用，環保署指人員會聯絡物管跟進。署方又引述商場指會安排清潔工用指定袋收集垃圾，因此商場公用地方垃圾桶毋須套上指定袋。

兩間食肆試點負責人則向署方表示，員工大致上已適應使用指定袋，但指定袋的設計有待改善；在處理廚餘和其他回收物分類收集時遇到操作問題；又指港府亦應考慮現時的營商環境，顧及業界人手短缺及地方不足等問題，推行分類回收和垃圾收費會增加業界的經營成本及壓力。「三無」大廈試點居民提到垃圾徵費實行困難及指定袋收費過高，又認為必然有住戶會違規處理垃圾，亦有居民認為回收設施距離太遠及不便。署方指，專隊人員自3月下旬開始安排逐戶探訪及派發指定袋，沒人應門的單位門上會張貼通告和留下聯絡電話，也有居民表示不願意參與「先行先試」。環境及生態局強調，政府會認真考慮「先行先試」收集到的結果，意見和試行的經驗，更好掌握整體情況，為下一步作務實部署和處理。