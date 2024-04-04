4.22走塑新招　大快活即棄餐具需收1元　籲客人自備

即棄膠餐具首階段管制將於本月22日實施，大型連鎖食肆相繼宣布走塑新措施，連鎖快餐店大快活宣布，自4月22日起會停止向客人派發即棄餐具，外賣顧客可自備餐具用餐，或額外繳付1至2港元購買餐具包。

大快活通告顯示，餐廳計劃提供3款餐具包，一是有竹漿羹和竹筷子組成的中式餐具包；二是木刀、竹漿羹和木叉組成的西式餐具包，售價均為1元。客人亦可以2元選購環保餐具包，內含不銹鋼刀、羹和叉。所有餐具包都附有餐紙。

有網民指出，不銹鋼餐具價錢吸引，部分戲言可用完即棄，亦有人相信只是初期優惠。另外亦有網民說已習慣自備餐具，稱轉用其他替代品亦不環保；部分稱做法像當年實施膠袋徵費一樣，令市民逐漸習慣自備購物袋。但亦有網民擔心商家借機將成本轉嫁至消費者，會打擊生意，甚至損害經濟。

除了大快活，連鎖食肆譚仔三哥在去年10月起已取消派發外賣餐具，每套餐具需另收1港元，餐具均由紙、木製造。本月22日實施的首階段「走塑」管制，規定食肆禁止銷售和向外賣顧客提供發泡膠餐具、膠飲管、膠碟、膠叉刀匙及膠攪拌。