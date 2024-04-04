虐殺動物無日無之　文明倒退人類之恥

近日YouTube有人上傳虐待狗隻視頻，有人當著狗媽媽面前宰殺其小狗，畫面十分之殘酷，慘不忍睹。講到YouTube，其淫片還會掛羊頭賣狗肉，遮遮掩掩：但上述的虐待動物片段，卻毫無避諱，令人髮指。國際上十分重視虐待動物的案件，對犯案者都會重判，反觀香港則往往輕判了事。有市民向《東呼即應》表示，當前香港對虐待動物的處罰力度太低，沒有阻嚇性。更有義工表示，本港的法例似乎沒用，捉到對動物施虐者也難達懲戒效果。現時不少市民熱衷養寵物，但並非皆能盡飼主責任，其實不僅飼主，政府也需要提供足夠的政策支持。其實東方傳媒機構（下稱東方）早前已向政府獻策，興建「貓狗善終園」處理流浪貓狗，奈何當局不識寶，未有作出任何反應。

美國早在十年前就曾以「危害社會罪」起訴虐待動物的人，法律上跟縱火、謀殺罪等齊觀。而香港卻對殘酷對待動物的被告輕判，例如之前有一名男子折斷野鴿雙翼，最終只是被判監禁10天。而最難接受的，莫過於之前深井豪景花園，有30隻寵物被人從高處擲下導致非死即傷，但律政司以證據不足為由對被捕者撤控，等於變相鼓勵虐畜歪風。

《東呼即應》訪問市民的意見，周小姐表示，政府需加强宣傳，即便不喜歡動物，也請勿傷害。楊先生則指，當前香港虐待動物的問題比較普遍，政府在管制上做得不足。紀小姐表示，目前虐待動物案的懲罰過低，甚至還會有人將虐畜過程放到網上，覺得法例缺乏阻嚇性。

毛孩執屍義工劉志文表示，現時未能嚴懲虐待動物的人，其實很無奈，香港法例似乎沒甚麼用，就算捉到施虐者也罰得不重，需要修例加重刑罰。精神科專科醫生黃宗顯指出，拍攝虐待影片者，若童年已有相似行為，可能會有性格障礙，一般人會遵守現有規則，而反社會人格障礙的人未必會遵守，甚至會犯法，以暴力對待人或動物，即使被捕也不會覺得後悔。

其實養寵物並非易事，很多人在決定飼養之初，僅看到寵物可愛、聽話，但實際上寵物也有情緒，在你需寵物的陪伴時，牠們也需要人類的妥善照顧。可能有些人，連可以溝通的小孩都照顧不好，還養什麽動物呢。因此有人甚至建議市民飼養寵物之前需要考牌，確保其真的有能力及責任飼養。

其實東方早就向當政府獻策，興建「貓狗善終園」，倡議政府覓地興建動工，集中接受及處理流浪貓狗，「一條龍」提供生養死葬，目標10年內令流浪動物絕迹街頭。有關建議都得到議員稱讚，惟當局不識寶，充耳不聞。