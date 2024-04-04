東方檢舉當局終應　YouTube首被評三級淫片下架

東方傳媒機構(下稱東方)多次向當局檢舉和投訴美國Google旗下影片分享網站YouTube，在其平台發佈的影片充斥海量色情、暴力及血腥，單是3月便5次致函警務處及電影報刊及物品管理辦事處，但有關影片都只一律只被評為第II類不雅物品,，而在東方於3月15日即第7度的檢舉影片後，終首次有一條涉及色情和血腥暴力的音樂影片被評為暫定類別第III類別（淫褻物品），而該III級的「檢舉片」日前亦已遭下架。根據法例被評為第II類不雅物品，首次定罪可處罰款40萬元及監禁一年，惟《東呼即應》質疑，即使YouTube成為「慣犯」，但好像仍未見當局依法辦事。有議員亦批評，政府監察不足，只能依靠傳媒或市民舉報，屬不理想做法。

上月15日，經本報多次檢舉影片後，一條涉及色情和血腥暴力的音樂影片，終被淫褻物品審裁處評為暫定類第III類別(淫褻物品)，東方的記者日前在網上瀏覽有關影片時，發現該片已無法播放，已遭下架。

根據現行法例，被評為第II類不雅物品，首次定罪可處罰款40萬元及監禁一年；而第二次或其後定罪，更可處罰款80萬元及監禁一年。

議員容海恩批評，其實東方已多次檢舉有問題的影片，包括淫褻，貶低女性的影片，其實都需倚賴傳媒監督，但網上平台無積極性把有問題的影片刪除，是因香港無法例督促相關的平台去處理有問題影片。現時無能為力之下，只能依靠傳媒或市民舉報，但這是一個「不理想」的做法，亦不能有效地令青少年或貶低女性的影片流傳，希望政府在法例上加強檢控及罰則；亦希望平台自己有一個責任，確保有關影片是否合資格，有最後的監督權，這亦是平台應該要有、要做的指引。