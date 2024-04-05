易通行仍「甩轆」　被填錯地址駕駛者狂收欠費短訊如遭追數

「易通行」不停車繳費服務實施近一年，惟「甩轆」事件仍未停。東網近日接獲讀者爆料指，自上月起，每日收到至少4個由易通行發出、並非本人車輛的欠費通知短訊，直斥「好滋擾、似追數電話」。運輸署回覆本報時指，有關個案的成因是該登記車主的代理人誤填電子聯絡方式所致，署方計劃今年內加入核實電子聯絡方式的程序，以確保確保登記車主所填寫的電子聯絡方式無誤。

讀者葉先生表示，自今年3月起，每日收到4至5個由易通行發出、並非本人車輛的欠費通知短訊。他曾於3月中致電易通行反映事件，但職員表示，由於相關資料由運输署提供，對方無法處理，着他無視相關短訊，「佢（易通行職員）話會反映比上司聽，叫我唔使理（欠費通知）短訊」 。

但隨後一周，葉先生仍持續收到與本人無關的欠費短訊，不勝煩擾下再致電政府1823電話中心反映事件，1823職員表示會跟進，惟至他今仍每日收到短訊，直言「好滋擾、似追數電話」 ，又指登記車主填錯電話並不罕見，質疑當局為何不設確認機制，「係咪填999都照過？」

運輸署回覆本報查詢時指出，經調查後發現涉事車輛的登記車主，曾於3月19日透過代理人，在署方牌照事務處遞交與車輛有關的牌照申請，其代理人誤填讀者的電話號碼為登記車主的電子聯絡方式。因此，易通行系統在涉事車輛駛經隧道或未有繳交隧道費時，按有關電子聯絡方式，即個案誤填的電話號碼，發出電子通知。

署方續指，已就該個案立即聯絡有關登記車主並去信其登記地址，並成功知會該登記車主有關情況。該名登記車主表示，會盡快更正其電子聯絡方式。為進一步確保登記車主所填寫的電子聯絡方式資料正確，署方計劃今年內加入核實電子聯絡方式的程序。自易通行實施至今，與隧道費相關的投訴數字佔整體車流量約0.017%。