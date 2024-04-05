中大參與研究標靶藥治晚期肝癌　延長患者壽命達8個月

肝癌是本港第5大常見癌症，2021年本港有超過1,400人死於肝癌。無法進行切除手術的晚期肝癌病人通常會用免疫療法，但超過80%患者在治療約7個月後出現抗藥性，以往此類病人生存期中位數估計僅約6個月。有大學研究以標靶治療作為此類病人的替代治療，發現存活期中位數倍增至逾14個月，研究結果已於國際期刊《肝病學雜誌》發表。研究團隊期望可改變本港及國際肝癌治療的相關指引，國際上亦正研究混合治療的成效。

根據當局癌症統計，2021年香港錄得1,771宗癌症個案、1,447宗死亡個案，43%個案已達中晚期。香港中文大學醫學院與韓國兩間醫院合作，研究對免疫治療產生抗藥性的肝癌患者，改為使用口服標靶藥物的治療效果，於2020年10月至2022年5月期間，招募47名肝癌病人。研究顯示，曾接受免疫治療作為一線治療的患者改為接受標靶藥物治療後，生存期中位數增至14.3個月，76.6%患者病情穩定、6.4%患者腫瘤縮小或癌細胞減少。

研究團隊表示，肝癌病人往往較遲發現，就算早期發現並接受治療，亦有不少個案出現復發，而目前國際上對於晚期肝癌病人出現免疫療法抗藥性的後續替代治療，欠缺相關數據，今次研究正能填補此部分數據的空白。

中大醫學院腫瘤學系教授、葉氏家族基金腫瘤學教授陳林表示，目前於本港使用相關標靶藥物約需每月4萬元藥費，希望今次研究數據能助藥物納入資助範圍，而目前全球亦正研究混合治療，例如免疫加標靶治療，未來治療肝癌指引有望改變。