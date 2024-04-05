甲鏈併發猩紅熱港須呈報　放寬疫規呼吸道感染反彈

本港亦試過甲型鏈球菌引致的猩紅熱個案增加，曾一年錄得逾2,000宗，今年首3個月則錄得約260宗。有專家估計，今次日本出現感染及重症浪潮，與新冠疫情後衞生措施放寬導致各類呼吸道感染反彈有關，呼籲市民保持雙手衞生，若有傷口亦須清潔及包紮好，降低感染風險。

由甲型鏈球菌引致的猩紅熱，屬本港法定須呈報的傳染病，主要影響兒童。根據當局數字，本港於1997至2010年猩紅熱個案一直處於較低水平，每年平均約百多宗，但2011年個案飆升至1,526宗，是過往14年個案總數約76.8%，之後數年持續高企，2017年高達2,353宗，至2020年新冠疫情開始才見明顯下降；而今年1至3月錄得約260宗個案，比2018及2019年同期的737宗及390宗少。

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，新冠疫情下眾人較注重衞生，亦習慣佩戴口罩，因此期間各類呼吸系統感染和重症數字均下降，但疫後放寬令這些感染數字反彈，估計日本因此出現今次感染浪潮。

梁指出，不同感染者的生物差異，會導致病情嚴重程度不一，意味並非過往身體健康良好人士就不會出現重症，而不同感染途徑亦會影響病症，例如透過傷口感染，出現壞死性筋膜炎的風險會較高。

梁子超又提醒市民，外遊時應保持雙手衞生，若有傷口亦須清潔及包紮好，到人多地方佩戴口罩，減低感染風險；若有不尋常症狀，應盡早求醫並接受抗生素治療。