東方日報A1：飛沫傳人　奪命食肉菌　遊日殺埋身

日本被港人戲言為「鄉下」，單在今年首兩個月共有逾39萬港人人次到訪當地。不過，當地自去年第4季出現甲型鏈球菌爆發，因感染該菌而引致壞死性筋膜炎（俗稱食肉菌感染）的個案顯著增加，近日更有一名到大阪旅行的港人中招，魂斷異鄉。據當地媒體報道，今年首11個星期（截至3月中前），日本累計感染個案已有335宗。本港傳染病專家指出，日本的食肉菌感染高峰期未過，由於甲型鏈球菌可透過飛沫或呼吸道分泌物傳播，提醒市民外遊當地時需妥善處理傷口，在人多地方亦應戴口罩保護自己。本港旅遊界則指，暫時僅獲悉一名港人中招，會提醒團友小心。

衞生署回應有港人在大阪旅遊感染惡菌身亡，指甲型鏈球菌可透過飛沫或呼吸道分泌物傳播，亦沒有疫苗，染上該菌的人士需服用抗生素治療，而甲型鏈球菌引起的壞死性筋膜炎，通常影響有傷口和患有糖尿病等慢性疾病的人士，在香港亦偶有發生。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，自去年第4季起，日本的「甲型鏈球菌中毒性休克」個案顯著上升，至今年1至2月更進一步，截至今年首11個星期已錄得335宗個案，較過去6年的年平均48宗高數倍，感染個案雖在3月有所下降，但仍處於高水平，形容當地的感染高峰期未過。

何相信，當地個案激增可能與撤銷防疫措施、民眾防疫意識鬆懈有關。談到港人赴日旅遊者眾，何表示，旅遊期間感染甲型鏈球菌的風險不算高，但因日本的高峰期未過，市民外遊時需妥善處理傷口，在人多地方亦應戴上口罩，但毋須全程戴口罩，有需要就及早求醫，以免感染後出現嚴重併發症。

本港旅行社東瀛遊主打日本線，執行董事禤國全被問及旅行團有何應變時強調，暫時染病港人只有一宗，情況未算嚴重，該公司會提醒旅客注意個人衞生，又指日本整體衞生情況良好，相信對客人的影響不大。

至於在當地染病過身能否受到旅遊保險保障，香港保險業聯會行政總監劉佩玲表示，若投保人在旅遊目的地染病而需在當地醫治，一般旅保會保障，賠償相關醫療費用。除此之外，普通醫療保險亦有機會設有海外保障。她相信，由於日本現時並非疫埠，因此旅遊保險的保障仍然能生效。

另外，劉佩玲指旅遊保險大多有身故賠償，相信能夠保障因病過身的情況，而一般在緊急支援服務項目亦會賠償遺體運送、家人到當地善後的來回機票及食宿費用。不過，由於患病並不涉及外在原因，意外相關的賠償並不適用。劉提醒，旅遊保險一般花費百多至數百元，但保障項目眾多，市民投保時應多留意保單條款。

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