花蓮強震增至12死　被困受傷港人獲直升機接走

台灣花蓮以東對出海域周三（3日）早上發生的黎克特制7.5級淺層地震，至周五（5日）早上已出現近500次餘震，當日凌晨曾發生5.3級餘震，再觸發警報。地震目前增至12死，另有逾千傷，仍有705人受困、18人失聯。太魯閣晶英酒店40多名員工受困在九曲洞，周四（4日）已救出部分人，特搜隊周五再集結，搭直升機會合隊員拯救，惟落石頻繁令搜救難度增加。

受到強震影響，花蓮多處路段坍塌、封閉，造成太魯閣晶英酒店員工和旅客至少600人滯留山上。空勤直升機周五一早升空，並搭載特搜6人及空投物資前往，其後接送其中9名傷者下機，包括7名台灣人、1名荷蘭人和1名香港人。其餘滯留人士將陸續由直升機前往接送，爭取盡快救出所有人。

九曲洞仍有人未脫困，特搜隊員前一晚暫停搜救工作後仍不敢疏忽，仔細清點裝備放上車。花蓮縣消防局救災救護第一大隊長吳佳奇表示，他們已先給受困者最初步的物品補給，目前安全無虞在原地待救。由於附近通道有落石的狀況，地面部隊沒辦法挺進，搜救隊周五再去接觸嘗試把他們帶回晶英酒店。最新消息傳出，台東及屏東特搜隊於九曲洞尋獲9人，在砂卡礑尋獲2人，其中砂卡礑2人遭土石掩埋，已無生命迹象，初步判定已明顯死亡。