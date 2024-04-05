漁護署稱猴子滋擾個案每年200至300宗　未來5年加強絕育工作

一名曾在金山郊野公園接觸野生猴子時遭襲擊的37歲男子，感染人類B病毒，即猴疱疹病毒個案，於仁濟醫院深切治療部留醫，情況危殆。漁護署高級動物護理主任石仲堂今日(5日)在電台節目表示，署方過去3年每年錄得200至300宗猴子滋擾個案，較2006及2007年時每年過千宗已大幅下跌，至於猴子傷人事件，現時每年約有2至8宗。另外，在檢控非法餵飼猴子方面，署方過去3年檢控的個案由66至196宗，數字不算低。

石續稱，署方由2007年起委託海洋公園保育基金為猴子進行避孕及絕育手術，至今已為逾1,900隻猴子絕育，估計佔整體猴子七成，計劃未來5年加強絕育工作，每年為100至200隻猴子絕育，冀猴群數目至2028年時進一步降低，絕育率達八成。

他又呼籲市民郊遊遇到猴子，切勿進食或手持裝有食物的膠袋，以免令猴子誤會餵飼牠們。要避免與猴子四目交投，有關行為會被視為挑釁，若與猴子接觸，要以清水或梘液洗淨，有傷口要盡快求醫。

法例規定全港均禁止餵飼野生動物，署方人員每日都會在郊野公園巡視，晚上或假日亦有特別行動巡查檢控。他稱，市民餵飼猴子是「好心做壞事」，或會因此令牠們慣於尋求人類餵食，甚至走到市區滋擾，署方近年已在郊野種植數十萬棵可作為猴子食物的樹木。

野外動向HK Discovery創辦人陳家俊在同一個電台節目表示，過去10多年猴子數量持續攀升，並擴大活動版圖，另外，部分行山人士會餵飼猴子，令牠們的行為愈來愈猖狂，甚至搶人食物。年輕或幼年猴子較多主動向人類索取食物，人們見小猴子可愛而放下戒心，不知幼猴父母及長輩或隱藏在周邊樹林，能迅速行動造成危險。立法會議員何俊賢則稱，當局低估了本港猴子數量，若猴子具有較強攻擊性，應該考慮包括捕捉、隔離，甚至人道毀滅等絕育以外的措施應對。