摸13歲繼女胸及指插下體　無業漢判囚48個月　官斥行為近乎強姦

46歲無業漢被指於前年，在妻子家中非禮當時13歲繼女，包括撫胸及以手指插她下體，其後繼女更為他手淫。無業漢被捕後卻稱「我淨係喺佢張床度自己打飛機咋，我無非禮過佢」。該無業漢早前經審訊後被裁定非禮及向16歲以下女童作猥褻行為共兩罪罪成，今（5日）被區院法官練錦鴻判監48個月。練官直斥被告違反誠信、且利用其年紀身型及與事主關係凌辱稚齡少女。練官直指被告剝奪了本身已有問題的繼女之童年，首次性侵行為亦近乎強姦，判刑需反映社會對此行為不齒。

代號L.C.K.(46歲，無業)的被告，分別被裁定非禮及向16歲以下兒童作猥褻行為兩罪罪成。法官判刑時引述事主的報告指，她本身家庭背景複雜，案發前曾因服用過量藥物而入院。案發後事主有中度抑鬱及邊緣人格特徵，且有焦慮、自卑及有自殺行為，需接受長期監察。法官指本案最嚴重之處是被告作為事主繼父，案發前2人關係親厚，在首次性侵事件發生時，被告的稚齡兒子亦躺在床上。法官指法庭需向社會發出清晰訊息，涉案行為不但缺德而且犯法，干犯者會面對嚴重後果，最終就兩項控罪，共判囚48個月。

X的母親Y與X生父離婚後，於2013年與被告結婚，並育有1名當時9歲的兒子。X案發時13歲與母親同住，被告和X弟則居於另一單位。案發在2022年1月10日，於X家中發生。據X於錄影會面供稱，案發當日下午，她與胞弟及被告一同在房間午睡。期間，被告伸手進X上衣內撫摸她胸部，X因害怕沒有動作。約10分鐘後，被告再伸手入X褲內，撫摸及用手指插她下體，X嘗試拉開被告的手，在旁的弟弟亦察覺並問發生何事。被告卻稱「無事」叫X一同出去。

X隨被告到大廳的碌架床上，被告爬到她身上，X感到對方想與其發生性行為感害怕，便主動提出為被告手淫，約5分鐘後被告射精。據同意案情披露相關化驗報告指，在X床上之床單及睡衣褲均驗出被告精液。被告在警誡後解釋當日曾趁X在洗手間時於客廳床上自瀆至射精。

案件編號：DCCC 966/2022