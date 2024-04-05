荃灣綫路軌昨現裂縫　港鐵指超聲波檢測難加密至每周一次

港鐵荃灣綫尖沙咀站附近路軌昨日(4日)出現裂縫，列車駛經佐敦站至尖沙咀站路段時需要慢駛，荃灣綫來往中環站及荃灣站的整體行車時間，一度需要額外15至20分鐘。港鐵車務及創新總監李家潤表示，港鐵在涉事路段，每兩周會用超聲波軌道探測車進行檢查，每3天目視巡查，特別路段每4至6個月由人手檢查，再加上部分列車安裝監測系統，行車時可實時監察路軌情況。

李家潤今日(5日)在立法會鐵路事宜小組委員會上表示，自港鐵加強路軌檢測後，相關事故已經減少，但認為事故一宗都嫌多，會將涉事組件送到實驗室分析，研究進一步減少同類事件，又希望利用大數據、人工智能等，加強管控相關風險。

議員田北辰認為，每兩周用超聲波檢測並不足夠，建議加密至每周一次。李家潤回應稱，每周一次有難度，每晚「黃金兩小時」有很多工程，但港鐵會利用不同數據，在有限資源及時間下確保安全。李又指，昨早港鐵工程人員發現尖沙咀站附近路軌焊接位出現裂縫，已經立即加固，並在早上11時半完成修復，其後行車時間多額外3至5分鐘，服務暢順。議員盧偉國關注事件，稱路軌是行車安全關鍵，希望港鐵詳細交代。