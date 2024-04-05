人類感染猴疱疹全球僅50宗　林緯遜：延誤治療死亡率可達8成

本港錄得首宗人類感染B病毒，俗稱猴疱疹，患者曾於金山郊野公園被猴子襲擊受傷。感染及傳染病醫學會會長林緯遜表示，自這種病毒被發現近一個世紀，至今全球只有約50宗感染人類的個案，形容情況非常罕見。又指人類被病毒感染後，致病性非常高，如延誤治療，死亡率可高達8成。有漁農界議員就認為當局低估猴子數量，建議當局隔離甚至人道毀滅攻擊性高的獼猴。

林緯遜醫生說，B病毒在獼猴身上發現，多數會存在於獼猴的體液，包括口水、糞便或尿液，人類一但接觸就有機會被感染，大部分情況是因被咬傷或抓傷。又指病毒感染猴子後可以只出現輕微甚至沒有病徵，但人類感染後，致病性非常高，有機會影響中樞神經系統或脊椎神經。近年有藥物治療，若然延誤治療，死亡率可高達8成。

他又指，人類被帶病獼猴抓傷後會有紅腫痛，繼而發燒及肌肉痛。如果影響到神經系統，可能會頭痛及麻痺，情況嚴重者更會出現腦炎。由於病毒影響神經潛伏期可達數天至數周，最重要是患者記得自己曾與獼猴接觸及被弄傷。不過他亦提到除非被帶有病毒的猴子咬傷或抓傷，否則間接接觸的感染風險不高。若被猴子咬或抓傷，應立即處理傷口，立即求醫，向醫生詳細報告情況，由醫生判斷有否需要打破傷風針、服用抗生素及抗病毒治療等。他強調受感染後快速治療，痊愈機會極高。

另外，有漁農界議員表示曾於山頭目睹大量猴子出沒，認為當局低估了現時本港猴子數量。又建議如果猴子具有較強攻擊性，當局應該考慮絕育以外的措施應對，包括捕捉、隔離，甚至人道毀滅。他亦提醒市民，除四目交投外，揮手打招呼亦有松會被獼猴視為挑釁，要避免有關舉動，亦希望當局加強對禁餵野生動物法例的宣傳，減低市民受傷或染病的風險。