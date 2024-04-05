香港大球場觀七欖將成絕響　中環摩天輪設七欖戶外觀賽區

今屆是香港大球場最後一次舉辦七欖。

2024香港國際七人欖球賽今日(5日)起，一連三日在香港大球場舉行，旅發局將與主辦方中國香港欖球總會，聯手於中環海濱設立「戶外球迷觀賽專區」，將場內熾熱氛圍伸延至場外。賽前的開幕典禮會加插舞龍舞獅表演，賽事最後一天亦將呈獻煙火表演。局方亦邀請參演《哈利波特》系列電影的孖兄弟，奧利華菲力普斯及占士菲力普斯來港，兩人將於明日親身到大球場南看台觀賽。

為營造氣氛，旅發局特別與欖總於香港摩天輪旁的AIA Vitality 公園，設「7s In the City」香港國際七人欖球賽戶外球迷區體驗。市民和旅客透過網站預先購票即可進場。現場有大螢幕直播七欖賽事，亦設有美食攤位及飲品吧，訪客可體驗場內熾熱氣氛及感受七欖賽事魅力。專區亦設有以恐龍為主題的兒童玩樂空間，供小朋友探索。

旅發局指，今年賽事是在香港大球場舉辦的第30周年，亦是最後一次在香港大球場舉辦七欖。門票自新冠疫情以來首次售罄，當中更獲得國際旅客，尤其是英國、澳洲及斐濟球迷

的支持。主辦單位表示，訪港旅客門票銷售量佔今年賽事門票總銷量四成。今個周末，多達12 萬人次觀眾將會齊集大球場，欣賞30支來自全球包括阿根廷、澳洲、斐濟、新西蘭等的勁旅角逐殊榮。

另外，旅發局與合作夥伴國泰、港鐵公司，攜手將城中部分熱點，如港鐵站、巴士站等注

入七欖主題元素。今年國泰特別設計一系列七欖徽章，融入香港地道文化。為了讓全城沉浸於七欖狂熱，七款徽章將在不同港鐵站出沒，供公眾及旅客打卡。