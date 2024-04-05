食肆「走塑」停派即棄餐具　環保署指可重用物料成本相若

距離即棄膠餐具首階段管制尚有逾兩周，各大型連鎖食肆相繼宣布「走塑」新措施，其中連鎖快餐店大快活日前宣布，自本月22日起將停止向客人派發即棄餐具。環保署今日(5日)回應指，食肆仍可選擇向顧客提供可重用餐具或非塑膠即棄餐具，並表示非塑膠如紙、軟木餐具的成本其實與塑膠餐具相若。

因應「走塑」管制，大型連鎖食肆接連為提供外賣餐具作新安排。大快活早前就宣布，會於本月22日停止提供即棄餐具，外賣顧客要餐具自備餐具，或額外購買環保餐具包，包括主要由竹漿、軟木製造，只需1港元的中式餐具包和西式餐具包，亦有不銹鋼製的環保餐具包，只2港元。而其他大型食肆，如譚仔三哥、大家樂等亦有為「走塑」推出不同政策及措施。

環保署稱，新法例要求食肆於堂食及外賣「走塑」，食肆仍可選擇免費向客人提供可重用餐具或非塑膠即棄餐具。另外，有人擔心食肆轉用環保餐具會令成本增加，轉嫁消費者。署方指已訪問約50間本地及內地餐具供應商，受訪者均表示非塑膠，如紙、軟木製的飲管、攪拌棒、叉刀匙及碟的價錢與一般膠餐具差不多，比如膠刀叉匙與木刀叉匙平均每件只差大概4仙，而非塑膠攪拌棒的價錢就與塑膠攪拌棒相若，整體來說一套環保餐具與膠餐具的價錢相差不超過2毫子。