月入中位數2.4萬觀塘區包尾　中西區蟬聯收入最高

「有錢佬」不一定住淺水灣別墅，窮人也不一定住深水埗。根據政府統計處今日（5日）公布最新的《2023年按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字》報告書，全港住戶每月入息中位數最高的地區繼續由中西區蟬聯，所有住戶的每月入息中位數高達4.26萬港元；而全港住戶每月入息中位數最低的地區仍是觀塘區，僅得2.4萬港元。最高及最低地區相差達1.86萬港元，但有錢不一定代表居住自置物業，中西區居於自置居所的住戶百分比三甲不入，而觀塘區則同時成為居於自置居所住戶百分比最低一區，可謂「無錢又無樓」。

根據報告顯示，住戶每月入息中位數第二高的地區為灣仔區，為4.05萬港元；而第三高則是西貢區，有4.04萬港元。相反，住戶每月入息中位數最低的地區，依次是觀塘區、深水埗區及黃大仙區，深水埗區的所有住戶的每月入息中位數為2.41萬港元，而黃大仙區則是2.51萬港元。

不過，若以居於自置居所的住戶百分比結果則有所不同，全港最多住戶居住自置物業的地區為西貢區，高達66%；其次為大埔區，有65.4%；第三為荃灣區，有59.7%。而「最有錢」的中西區則有58%。而居於自置居所的住戶百分比最低的地區首3位為觀塘區、葵青區及深水埗區，分別是30.2%、33.9%及39.3%。