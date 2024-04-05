議員倡主動出擊「搶盛事」　連結景點門劵

近年旅遊業發展趨勢，是越來越多的旅客喜歡把體育活動納入旅程當中，而不少地區亦嘗試把運動元素融入旅遊項目，致力打造成為運動旅遊目的地。議員姚柏良、鄭泳舜等今日(5日)提出聯合倡議，認為本港應主動出擊「搶盛事」之餘，亦要連結景點門劵推出套餐式優惠，好讓旅客留港時間延長；以及成立平台，推動運動業界與旅遊界合作。另外亦要運用香港聯通國際的優勢，支援國際體育機構落戶香港；利用大灣區的人口和巿場體量以打造體育灣區、建立品牌盛事。

姚柏良表示，運動旅遊大致可區分為「參與型」和「觀賞型」，他以今日開始的國際7人欖球賽為例，為此而來港的外國人多數是觀賞型，其實維港渡海泳和渣打馬拉松等本地賽事，既有歷史又有口碑，應可吸引更多旅客參與其中，至於本地一些大眾運動，如太極或功夫，甚至單車旅遊，相信都是能吸引旅客體驗的活動。鄭泳舜亦指，今次國際7人欖球賽，逾4成門票是由外國人購買，可見許多人是樂意來港觀看賽事，因此在舉辦賽事的同時，亦應提供博物館或演唱會等門票優勢，讓旅客延長留港時日。

鄭又認為，文體旅局內雖有不同部門負責體育與旅遊，但要更好推動運動旅遊的工作，政府宜參考外國做法，把推廣運動旅遊視為一項政府政策及行為，並成立特定的運動旅遊專責工作組，制定政策及行動方案。此外，可透過旅發局以平台運作方式，廣邀體育總會、旅遊業界或相關企業，定期舉辦商業配對活動，也可主導推出本地及境外的宣傳計劃。 以及重新檢視大型體育活動M品牌的資助及申請計劃，鼓勵申請者與商業機構加強合作，在籌辦的活動加入旅遊元素，促體育團體有更多與巿場結合的項目，吸引境外旅客入場。

另有議員指，本港須主動出擊搶盛事，然而香港人口規模有限，宜結合大灣區的巿場體量，如此就可以同許多歐洲國家相若，他說明年粵港澳合辦的全運會結束後，應繼續保留機制，為後續共同申辦國際盛事打下穩固基礎。另外亦可探討建立大灣區聯賽，藉此建立大灣區品牌盛事，同時亦要推進硬件設施共享，善用廣東省大量體育設施場地，以提升承接大規模盛事的能力。香港亦要運用聯通國際的優勢，招攬國際體育組織在港或大灣區設區域總部，強化體育領域的國際話語權。不過粵港澳亦要落實錯位發展，香港應要發揮自身的優勢，做好重大賽事活動承接地、高水準運動員訓練基地、運動醫學和康復治療中心、體育教育及學術交流中心及體育產業會展中心等功能，為香港體育事業長遠發展提供支撐。