沙頭角中英街再破走私動物案　檢6貓1狗拘2男女

香港海關發現網上有不法分子聲稱可由內地運送動物到香港，因此與內地海關於去年12月展開「寵營」行動，以打擊非法進口動物到香港情況，成功瓦解一個非法走私動物集團。今年3月兩地海關再度合作展開行動，根據情報及調查後，發現有不法分子在沙頭角中英街非法走私動物到香港，關員截獲6貓1狗及拘捕2名涉案男女。

在3月24日傍晚，關員截查一名持手提袋及踩單車、經中英街檢查站入境香港的男子，於手提袋內發現3貓1狗，由於他沒有任何進口動物許可證，遂以涉嫌「非法進口法動物」罪拘捕該名男子。2日(26日)後的晚上約7時，關員截查一名持手提袋及踩單車、經中英街檢查站入境香港的女子，同樣於手提袋內檢獲3隻貓。她因沒有進口動物許可證，亦涉嫌「非進口法動物」罪被捕。2名被捕男女分別60及61歲，俱報稱無業，現已獲准保釋候查。據了解，2名疑犯為本地人，持有禁區紙，可以出入中英街。

海關表示，2宗案件的犯案手法相同，不排除2名疑犯屬於同一走私集團，相信行動成功遏止該走私集團的活動。有關貓狗已轉交漁護署看管及照顧，經獸醫檢查證實牠們2個月至2個半月大，健康狀況大致良好，將接受不少於120日的隔離檢驗。該6隻貓的品種分別為英國短毛貓、緬因貓及布偶貓，狗隻則是比熊犬，根據市場的價格，每隻貓狗售價約3萬港元，7隻共約21萬港元。該走私貓狗集團估計運作很短時間，提供金錢利益讓他人替其走私動物。