YouTube再有5淫片　東方第10度投訴

醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，至今色情影片不絕，東方傳媒機構（下稱「東方」）近日再發現以下5條YouTube影片，涉及大量裸露或性器官大特寫的片段，甚至有SM(性虐待)畫面，亦有5名裸體女模特兒集體拍攝裸照的影片，今日(5日)第10度致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，敦促當局嚴令YouTube剷除其平台上海量色情資訊。

今次5條YouTube淫片，第1條是大膽及意識不良的音樂影片，一名赤條條的女子遭男子用粗繩SM捆綁，一時用布塞其口，一時蒙住其雙眼。在捆綁的過程，男子又大力揸其胸部，又舔其頸，女子又伸脷舔男子的面。裸女吊在半空時，男子捏住她的頸，又轉動她。由於女子大腿分開，陰部全程無遮無掩，其胸部及腰間之後更有大量紅色的繩印。

第2條影片是裸體女模特兒，在草原及河邊拍攝裸照的經過，時而在火堆前一絲不掛對鏡頭搔首弄姿，時而拿火炬裸遊，又在河邊嬉水及逐一脫去衣服。第3條影片是5名裸體女模特兒集體拍攝裸照，各人對鏡頭擺出各種誘人動作。拍攝期間，她們不斷扭動身體，又不時互相撫摸，意識淫穢，又人貼人躺在床上拍裸照。

第4條影片女子以十分鐘示範巴西式熱蠟脫毛的過程，先是陰部脫毛，後是轉身連肛門的毛髮也脫清光，全程大特寫陰部，直至「一毛不剩」。最後第5條影片是一名金髮及一名棕髮的女模特兒輪流拍攝裸照的過程，她們在鏡頭前逐一脫去衣服，在浴缸、梳化及櫃上擺出撩人及性感的動作，胸部及陰部均無打格。