45歲男導師摙男童陰莖　官斥破壞誠信判囚7個月

一名男義務導師涉嫌在深水埗一非牟利組織的功課輔導班中，多番非禮一名11歲男童，包括摸及摙男童陰莖，過程被「天眼」攝下。該導師面對3項非禮罪受審，並於上月被裁定其中一罪罪成。區院暫委法官鄭明斌今日(5日)判處被告監禁7個月。鄭官指本案情節並非同類案件最嚴重，但不能忽被告與事主年齡相距逾30年，事主對被告非常信任，視他為父親，故屬破壞誠信，必須判監。

現年45歲被告何永恒，在一間大學商學院任職行政主任，他原被控於2022年8月13日至27日期間，5次在桂林街香港社區組織協會多用途活動室內非禮男童X。被告在香港社區組織協會功課輔導班擔任義務導師。X案發時年約11歲。由於X未有出庭作供，控方只就其中3罪繼續檢控，其餘兩罪獲准存檔法庭。是次被裁定罪成的控罪發生於8月13日。

法官判刑指，認同被告對涉案非牟利組織貢獻良多，對學生付出心力，辯方求情亦指本案屬單一事件。法官亦考慮到被告的非禮行為均隔着褲進行，犯案時間僅數秒。但考慮到被告與事主的年齡相距及涉及破壞誠信，必須判監以收阻嚇作用。法官最終以監禁7個月作量刑起點，因被告不認罪沒有任何扣減；被告在自辯時稱，他跟X關係要好，情同父子，兩人會有身體接觸，但否認曾非禮X，並稱閉路電視顯示的，或是他的手指「在空氣中郁動」。根據活動室閉路電視片段，被告在案發當日曾多次掃及摸X大腿內側、膝蓋，以及隔着褲摸和摙X的陰莖。

案件編號：DCCC 106/2023