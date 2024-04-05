九龍塘豪宅命案押7月再訊　控方透露被告有自殺傾向

九龍塘筆架山道今年3月發生懷疑謀殺及自殺案，男戶主當場死亡，其七旬妻子手及頸部有割傷痕迹。涉案女子被控一項謀殺罪，她一直留院沒有上庭。至今（5日）下午，她首次被帶到九龍城裁判法院應訊。被告暫時毋須答辯，控方透露，被告有自殺傾向。裁判官應控方要求，把案件押後至7月8日再訊，以便執法部門進一步調查。被告續還押。

71歲女被告鄭櫻李，報稱家庭主婦。她被控於2024年3月26日與3月27日之間，在九龍城筆架山道22號榮光第一樓，謀殺男子鄭建煌。據早前報道指，死者終年84歲，生前疑患患腦退化，行動不便。

被告在3月30日被落案起訴一項謀殺罪，但因留院，一直缺缺聆訊，至今日下午，她坐着輪椅，身穿病人服，由懲教署人員押抵法庭應訊。庭上所見，她表現平靜。控方今日申請把案押後，讓執法部門進一步調查，以及索取驗屍報告等文件，另向法庭透露，被告有自殺傾向。辯方沒有保釋申請。裁判官聽罷雙方陳詞後，決定應控方要求，將案押後到7月8日再提堂，被告續須還押。

案件編號：KCCC 831/2024