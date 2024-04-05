廉署起訴港珠澳大橋金巴散工　疫情期間涉向旅客索取賄助

廉政公署本周三(3日)落案起訴一名港珠澳大橋穿梭巴士(俗稱「金巴」)散工，控告他涉嫌於去年農曆新年除夕前向2名旅客索賄，以協助他們登車由香港返回珠海。他獲廉署准予保釋，下周一(8日)在西九龍裁判法院答辯。

35歲被告吳光龍，港珠澳大橋穿梭巴士(香港)有限公司(港珠澳巴)時任散工，被控一項代理人索取利益罪名，以及一項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。港珠澳巴經營來往香港及珠海的金巴服務。案發時，金巴因應內地防疫措施，每日只可接載特定數目的乘客由本港前往珠海。乘客必須持有網上實名預訂的當天有效車票，方可登車。

被告負責在港珠澳大橋的香港口岸協助乘客登車，包括在登車閘口檢查乘客是否持有當天有效車票。被告涉嫌於去年1月20日，向2名內地旅客索取賄款1,000港元，以協助2人登上一輛前往珠海的金巴，並涉嫌從其中1接受賄款500元人民幣。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現該2名旅客於去年1月20日，即農曆年廿九深夜到達港珠澳大橋香港口岸。2人未能成功購買當日或翌日的車票而向被告求助。廉署調查又發現，其中一名旅客其後拒絕付款予被告。