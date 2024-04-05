下周卸任平機會主席　朱敏健：不再出任公職

政府早前宣布，下周四(11日)起，律政司前國際法律專員林美秀為下一任平等機會委員會主席。卸任在即的現任主席朱敏健，今日(5日)回顧過去5年在平機會的工作，形容「熨手山芋不熨手，且還相當暖心」，指平機會的內部運作及管治經過重整，已見改革成果，而一系列的反歧視法例修訂建議獲政府採納並獲得議會通過，得以保障餵哺母乳女士、及共同工作崗位免受性騷擾。不過談到任內未能達成的任務，其中一項亦跟反性騷擾有關。

朱敏健指當日就反性騷擾項目而向政府提交建議之後，平機會仍深入研究，看看在反性騷擾的議題上，現行法例能否再有增補空間，並就此而提出一些建議。他說彼此沒有僱傭或同事關係的人員，身處共同工作間之內而又產生懷疑性騷擾行為或投訴，礙於現行法例，平機會難以有效處理。此外，聯校活動當中，不同學校的師生之間發生一些性騷擾的爭議；或劏房住客之間的性騷擾投訴，因現行法例未有涵蓋，平機會亦難以跟進。不過平機會已將有關情況總結，向政府提出修補現行性別條例之下的反性騷擾條款，雖然任內未有具體成果，但認為在可見的將來，情況會有進展。

除了反性騷擾，朱敏健指現行種族歧視條例範圍下，針對內地人在港遭受歧視的處理效果不佳，因此曾向政府提出一些立法建議，立法會議員亦就此議題表達寶貴意見。然而近年香港的社會氣氛出現明顯轉變，平機會接獲的內地人遭受歧視投訴極低，加上平機會亦透過宣傳教育，指出任何身份背景的人在香港亦不應受歧視或騷擾。例如疫情初期，有食肆張貼疑似針對內地人的告示，平機會勸喻收回，結果有關行為大幅減少。有關族內歧視立法的技術細節，他說較想像中複雜，且是他任內未能完成的工作，但未完成修例並不遺憾。

至於性小眾的議題，朱敏健表示由於不在現行4條反歧視法例範圍之內。平機會可以做的工作，是在4條法例框架之下看看有否空間就性小眾的反歧視議題，作出一些幫助的工作，他指有關性小眾的外地現成法例未必可直接移植本港，畢竟看待問題需切合本地情況，況且政府已因應各級法院所作裁決而進行相關工作。他指許多公眾關注怎議題，如年齡歧視等，並不包含4條反歧視法例當中。不過平機會仍按照依循現行框架的做法，若個別議題涉及家庭崗位或殘疾歧視元素，平機會或會作出審視或跟進工作。他又強調，同性婚姻合法化，跟現行反歧視法例無直接關係，平機會沒有處理的權限。

回顧任內的「緊張」時刻，朱敏健說是2019年反修例運動期間，平機會收到「裝修」的威嚇；以及疫情期間，同事染疫缺勤但又要調配人手以維持服務。對於繼任人的才幹，朱敏健予以肯定之餘，又說只要本著「大小通吃、大膽創新、小心落實、通盤考慮、吃苦如蜜」的精神，即使工作遇到未可知的困難，亦可一一克服。他指自己的職場生涯達50年，絕大部分都是公務生涯，卸任平機會主席之後會真正退出職場，趁機重拾年少時代打橋牌的嗜好，而辯論、戲劇和長跑都是興趣所在，因此退休生活一定不會枯燥。