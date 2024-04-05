跨部門搗灣仔黑幫賣淫集團　拘25人包括主腦骨幹

灣仔區執法部門經多個月的情報分析及深入調查，鎖定一個活躍區內的賣淫集團，該集團以區內的娛樂場所為據點，借安排俗稱「坐女」的陪酒服務為名，實際操控一些非本地女子進行不法賣淫活動，並且招攬其他成員協助清洗犯罪得益。

在本月2日至4日，執法人員聯同入境處人員，展開代號「灰影」行動以打擊有組織賣淫活動、三合會及其收入來源。期間，人員突擊搜查多個場所，共拘捕25人(11男14女)，其中14人為本地居民，11人為持有旅遊證件入境香港人士，年齡介乎24至52歲，分別涉嫌「控制他人目的在於使其賣淫」、「管理及協助管理賣淫場所」、「串謀洗黑錢」及「「違反逗留條件」等罪名。該賣淫團夥有三合會背景，涉嫌清洗約130萬港元的犯罪得益。

被捕人士中，有1人為集團主腦，主責在社交平台招攬一些短期留港的非本地女性從事性服務工作，另有5名骨幹成員，角色分別負責替這些非本地性工作者提供單位居住、接載她們前往工作地點、指使娛樂場所的負責人向會員或酒客介紹有關性服務藉此收取佣金，同時又會以自己的銀行戶口，招攬其他本地人士協助清洗犯罪得益。行動中，人員檢獲接載性工作者的車輛、收取佣金的記帳紀錄、銀行紀錄、監控系統、色情物品、疑是部分犯罪得益的10萬港元現金。至於被捕的11名非本地性工作者，10名來自台灣，1人來自內地，部分人已被控以違反逗留條件，其他人則仍被扣查。