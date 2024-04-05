自由亞洲電台指香港失轉口港地位　運流局斥無中生捏造事實

自由亞洲電台昨日（4日）報道指香港國際航運中心地位正在急劇退化，正失去轉口港地位，指葵青九號貨櫃碼頭近日完全閒置，並引述外國分析指，國際主要航運公司由於想提高準時交貨率，正將托運貨物從香港轉至其他港口，更把香港從轉口港名單中「剔除」，主因是香港國際政治地位出現根本性變化。運輸及物流局今日（5日）發文回應，批評報道中的評論無理及無事實基礎，而且無中生有，稱絕不接受捏造事實的肆意批評和攻擊。

運輸及物流局列舉多個例子證明香港國際航運中心地位廣受國際認可，提到本港在反映全球航運中心綜合實力的《2023新華·波羅的海：國際航運中心發展指數報告》中排名全球第4；又指香港位居全球重要樞紐港口，每星期有逾300班國際貨櫃班輪，連接全球近500個目的地 。

局方又反駁，本港港口作為中國唯一自由免稅港，擁有清關快、效率高、深水「補時港」、穩定營商環境及完善的法律體制等優勢。按上海航運交易所資料，去年遠洋國際貨櫃船在香港港口停留的平均時間為0.95天，遠低於世界前20大貨櫃港口的平均值1.85天，顯示香港港口有高效處理能力。此外，香港的船舶註冊廣受國際認可，以總噸位計全球排行第四位。香港註冊船舶在全球的港口國監督滯留率甚低，2023年的滯留率為0.81%，遠低於全球的平均數的3.39%。

局方又提到，波羅的海國際航運公會（BIMCO）在2020年將香港列為四個指定仲裁地之一，與倫敦、紐約和新加坡看齊，認為本港海運服務業發展不遑多讓。

運輸局強調，以上種種足見香港在航運方面的各項卓越表現，斥自由亞洲電台的無理評論是毫無事實基礎、無中生有，重申媒體因應香港在維護國家安全的工作而借詞對香港的獨特優勢提出質疑是難以令人信服的，香港的海運港口業定必在穩定的營商環境中繼續乘風破浪，輝煌發展。