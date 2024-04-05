為還債助中介假聘兩女賣淫　30歲婦及4人先後落網

澳門一名女子因欠下80萬澳門元債務，先後協助兩名中介以假聘用方式，讓兩名越南及內地女子取得藍卡，並在澳門從事賣淫活動。當地執法部門今日(5日)表示，日前在澳門祐漢一帶截獲其中一名假僱員而揭發事件，連同該女子在內，共拘捕5人，案中假僱主合共收取逾7.9萬港元。涉案5人承認與案有關，被控涉嫌假僱用移交檢院跟進。

被捕人士包括姓Nguyen越南籍女子，30多歲，持藍卡，報稱家傭，為涉案假僱員；姓梁澳門女子，30多歲，報稱自僱人士，為涉案假僱主；姓李澳門女子，30多歲，報稱自僱人士，為涉案中介；姓彭內地女子，年約50歲，持藍卡，報稱家傭，為涉案假僱員；以及持通行證的姓楊女子，20多歲，無業，為涉案中介。

案情指，澳門執法部門日前在祐漢新村第六街截獲懷疑從事賣淫活動的越南女子，她報稱任職家傭並持有藍卡，惟不知僱主住處。經調查後，該女子表示去年9月向同鄉支付折合約4,000港元的介紹費，與梁女以假僱用的方式騙取藍卡，但抵達澳門後一直未有工作及領取薪金。

至本周二(2日)，執法人員再於青茂口岸截獲案中假僱主梁女，她供稱因欠中介李女80萬澳門元，故在去年9月按對方要求下假僱用案中越南女子，以抵銷2.5萬澳門元欠款。另同樣因債務問題，在去年9月亦透過另一中介楊女介紹，假僱用案中彭女，過程中收取5萬元人民幣(折合約5.5萬港元)。