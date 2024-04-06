食安中心發現4款預先包裝印度香料製品　驗出含致癌物

食物環境衞生署食物安全中心昨日（5日）公布，數款預先包裝混合香料製品的樣本被檢出含除害劑環氧乙烷。市民應停止食用受影響產品。業界如持有受影響產品，亦應立即停止使用或出售。

產品資料如下：

產品名稱：馬德拉斯咖喱粉（馬德拉斯咖喱調味香料）

品牌：MDH

生產地：印度

淨重：100克

此日期前最佳：2024年8月底

分銷商：Dhillon Group of Companies Limited

熱線：9518 1250

產品名稱：Fish Curry Masala

品牌：Everest

生產地：印度

淨重：1.75盎司（50克）

此日期前最佳：2025年9月

進口商及經銷商：MPS FOODS (HK) LTD

熱線：3591 1541

產品名稱：Sambhar Masala Mixed Masala Powder

品牌：MDH

生產地：印度

淨重：100克

此日期或之前食用：2024年11月

進口商：AGAM Trading Co.

熱線：9121 7676 或 9222 4131

產品名稱：Curry Powder Mixed Masala Powder

品牌：MDH

生產地：印度

淨重：100克

此日期或之前食用：2024年11月

進口商：AGAM Trading Co.

熱線：9121 7676 或 9222 4131

中心發言人說：「中心透過恒常食物監測計劃，分別從3間位於尖沙咀的零售店抽取上述樣本進行檢測，結果顯示有關樣本含除害劑環氧乙烷。中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響產品停售及下架。有關經銷商／進口商已按中心指示對受影響產品進行回收，市民可於辦公時間致電相關熱線，查詢上述產品的回收事宜。」

發言人續說：「國際癌症研究機構目前將環氧乙烷歸類為第一組致癌物。根據《食物內除害劑殘餘規例》（第132CM章），任何人不得售賣含有危害或損害健康的除害劑殘餘食物供人食用。違例者最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。」中心會知會業界、繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。