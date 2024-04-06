九龍城潑水節移師球場市民憂失色　主辦方籲着眼泰國文化

香港有不少地方都會慶祝泰國傳統節日潑水節，其中最多人期待的「街頭水戰」，去年復辦的九龍城潑水節慶祝活動今年續辦。活動會於本月12至14日舉行，惟今年活動由城南道移師至賈炳達道籃球場，有「小泰國」之稱的九龍城今年卻選擇轉場。

有市民擔心因此失去特色及泰國文化元素。泰國駐港總領事吳豐燦與九龍城民政事務專員蔡敏君出席啟動禮。領事回應時認為潑水節和泰國傳統的文化由眾多元素組成，轉換場地影響不大。有指轉場原因與去年活動中有人向執法人員及記者潑水被捕有關，認為當局因執法部門不滿而讓步。泰領事就指今年九龍城潑水節活動包含眾多泰國元素，轉換潑水場地不影響慶祝活動，又指活動不只為泰國人舉行，透過各種特色活動，港人亦可了解泰國文化。

蔡敏君亦指考慮到「所有參加人士」安全選擇轉場，又表示希望大眾着眼活動內容和泰國文化。賈炳達道球場由三個球場組成，場地比街道大。又因應近年香港出現眾多潑水音樂節，今年將會邀請泰國著名DJ於潑水環節帶動氣氛；而城南道會用作舉辦「車尾箱市集」。不過她稱今年會有人數限制，活動分8節，每節限約幾百人，入場人士要事先登記。

荔枝角今年亦有舉辦街頭水戰，被問及因安全問題換場是否過慮，同場的九龍城提振地區經濟專責工作小組主席黃文莉稱，今年活動目的為帶旺區內經濟，協助商戶吸引客人，又稱「大家都係想enjoy(享受)潑水環節，無話好在意場地」。