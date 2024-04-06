代購公司Choco Cloud Kids突然結業 　苦主逾千海關正跟進

代購BB生活用品的Choco Cloud Kids，在網上宣布４日已經結業。

主打代購BB生活用品的Choco Cloud Kids近日突然宣布結業，事件料有逾千人受影響。幫襯該店多年的苦主向東網表示，今年1月至3月間在該公司網站多次購物，惟公司宣布結業，部分交易未能收貨，懷疑受騙，她個人損失近2,000港元。香港海關表示已接獲相關舉報，現正作出積極跟進，如發現違例會採取執法行動。東網另就事件向消委會查詢。

Choco Cloud Kids在網站刊出結業通知，指由於嚴重資不抵債，在没有新資金注入下，公司已無法繼續營運，已於本周四(4日)按勞工法例遣散所有工作人員並結業，公司目前正安排清盤程序，有進一步消息會另作公告，目前仍可以透過公司電郵聯絡。

苦主林太表示，今年1月19日至3月24日期間於網站購物，包括小朋友及大人衣服、家居用品、日用食品等，共花費1,861.6港元，至上月初獲某部份貨物提貨通知，但由於運送物件一般需時1至2個月，她習慣連同其他貨物一同提取，豈料該公司日前宣布結業，門市忽然關閉，電話更未能接通，她的部份或整單交易未能提貨。

社交平台Facebook亦有苦主設立討論區，至今已有逾千成員，不少網民紛指近月在該公司網站訂了數十件貨物，如口罩、零食等，金額由數百元至數千元不等，惟公司現已結業，又沒法聯絡，憂慮無法追討損失，已分別向執法部門、海關及消委會求助。

有網民指，該公司上月26日不論門市及網站均運作正常，更追客戶付款；到上周三(3日)，公司網站、WhatsApp、Facebook突然全部剷走，電話不能接通，門市無人上班；至周四才發結業公告，怒斥「既然知道要執笠就唔應該話4月中會到貨啦 (仆X）」，亦有網民質疑該公司所謂的復活節放假，根本是預備「走佬」。

另有網民指出，「早排仲見佢(公司老闆)喺英國post佢阿仔同新屋啲相」，但今年新年卻狂推禮券吸客，質疑有人一早移英，有預謀呃錢，「揾香港人錢英國使」；有網民亦概嘆：「宜家想追都難，佢地唔會返香港」。

根據該公司網頁，Chcoc Cloud Kids於2013年秋天成立，在觀塘及荔枝角各設一個自提點。