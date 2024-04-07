新登記工會3年大減95%　共219個工會解散

勞工及福利局最新表示，職工會登記局擬修訂《職工會條例》，以加強登記局局長監督及管理工會的法定權力。事實上，在2019年反修例運動期間，有大批新工會成立，但隨當局加強執行《職工會條例》，如修訂「職工會登記申請書」，要求發起人簽署聲明，確認職工會的目的和宗旨合法，且不會進行可能危害或不利國家安全和違法的活動等，新登記工會三年間銳減95%，去年只有25個新工會成立，但解散的工會數目就有43個，換言之，過去一年解散的工會較新增的工會多近一倍。而計及過去三年，共有219個工會消失。而五一將至，工會遊行亦不復存在，外界關注工會數字減少，是否與勞工遊行權利被剝奪，工會未能捍衞工人利益有關。

根據勞工處職工會登記局最新數字顯示，新登記工會數目連續三年下降，2023年全年僅有25個新工會成立，較2022年的40個減少37.5% ，較2020年495個大跌95%。而去年有43個職工會由登記冊除名，包括自行解散及自行請求取消登記，2022年有113個、2021年63個，過去三年累積有219個工會消失，令已登記的職工會數目進一步下降。

截至2023年12月底，全港有1,436個工會，較2021年的1,527個少91個，減幅6%。去年底有194個工會報稱與左派親中工會工聯會聯繫，數字在過去幾年間變化不大，至於報稱與另一建制工會港九勞工社團聯會（勞聯）有聯繫的工會則有148間，較2019年的94間，大幅增加57%。

至於多年來不同的勞工團體，均會爭取在每年的5月1日舉辦遊行，以爭取勞工權益，惟自疫情起，5月1日再未有遊行。過去一直有舉辦5.1遊行的勞聯及工聯會早前均表示今年將再度棄辦遊行。其中勞聯指擔心令社會討論失去焦點、甚至遊行被騎劫，將改以論壇及政總請願方式表達訴求。工聯會則指打算以「全新形式」為打工仔發聲，惟未有透露活動詳情，僅稱執行細節有待敲定。

針對工會數字減少，有指與勞工遊行權利被剝奪，打工仔難有發聲渠道、難以捍衞工人利益有關，身兼勞聯主席的立法會議員林振昇則認為，遊行只是表達意見的其中一個方法，與組織工會不樂觀無直接關係，指成立工會未必為舉辦遊行，而是多方面表達員工意見，他甚至提到，工會籌辦活動，某個程度更受職工會的保障。