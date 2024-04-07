工會數目逐年減少　議員：屬正常

面對新登記工會數目逐年減少，解散的工會數目反而較多，連帶工會總數亦持續呈下降趨勢。勞聯立法會議員林振昇表示，過去一年新登記工會減少至25個屬於正常，他解釋，在2019年社會運動以及疫情前，每年新工會成立數字都是介乎10幾至20間，至2020年突然有大量工會成立，不少目的希望通過工會表達政治立場，或進行罷工，甚至希望獲得政治力量，參與選舉等，他又指當年入紙申請成立工會的數目高達4000多個，最終只有一部分成功申請。至於有43個工會在去年解散，林指原有工會成立希望表達政治立場，並無打算發展會員，處理勞資關係等，如今發現不容易做，故打退堂鼓並不出奇。

對於與勞聯有聯繫的工會在近年飆升，林振昇指，近幾年不少與環保、節能有關的新興行業出現，他們成立工會為其專業爭取利益。另外，2021至2022年期間，亦有5至6個原屬職工盟的工會加入，如牽涉較多會員的港九拯溺員工會，原屬街工、已成立十幾二十年的香港食物環境衞生署職工權益工會、香港醫院僱員權益工會也在2022年加入。林又指，這2年間也有些存在已久的工會，在這之前從未加入任何工會聯會，過往一直是獨立運作，例如團結政府司機工會等，現時則加入勞聯。