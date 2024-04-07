逾70國已立法強制舉報虐兒　港落後

本港正研究強制舉報懷疑虐兒個案，這在全世界司法體系都非新鮮事，至今已有超過70個國家立法強制舉報懷疑虐兒個案，包括英國、加拿大、新西蘭、澳洲和日本等，在這些國家和地區的相關法例中，除舉報機制外，亦有關於如何援助、調查回應等詳細規則指引，明確而完整。

南澳洲早在1969年及1975年，先後修訂《兒童保護法》及制訂《家事法》，為懷疑虐兒個案實施強制通報責任，以及載列各項通報虐兒責任。至於美國則在1988年通過《兒童虐待預防與處理法案》，要求政府撥款支援虐兒的預防、評估、及治療等工作，亦要求最常接觸兒童的專業人員例如教師和護士主動報告懷疑虐兒個案。

而英國則有《兒童法》，將過往其他法例中已有的關於保護兒童內容，均集中放於兒童法內。加拿大各省政府則為當地教師提供指引，除了詳細列出兒童被虐待的徵兆，更強調教師毋須有實質證據就應向當局舉報懷疑個案。

本港至今尚未立法，防止虐兒工作明顯落後上述地區。至於政府則加強投放資源予寄養家庭，本月起，政府將大幅提高寄養家庭獎勵金，鼓勵熱心人士參與成為寄養家庭，普通照顧由每月約5,000元增加逾倍至約1.1萬元，緊急照顧則由每月約6,600元增至約1.3萬元，並為有特殊學習需要或照顧需要兒童的寄養家庭提供額外支援，包括及早安排評估，及合適的專業康復治療和訓練。